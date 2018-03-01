بالصور.. حضور المشاركين في #كأس_هيئة_الرياضة_للقيمرز

المواطن - محمد سمعة

حرص المشاركون في بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز على الحضور لمقر إقامة البطولة في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر صورًا من توافد المشاركين للمشاركة في كأس هيئة الرياضة للقيمرز في مختلف الألعاب الذهنية والإلكترونية.

وحرصت هيئة الرياضة على توفير منصات للعب لاستقبال المشاركين مع توافير كافة التدابير اللازمة من أجل إراحتهم.

كما جهزت هيئة الرياضة بعض الفعاليات المصاحبة للبطولة من أجل الجماهير الحاضرة والتي لم تستطع المشاركة في كأس هيئة الرياضة للقيمرز.

وسيشارك 1000 متسابق في بطولة فيفا 2018 حيث سيحصل الفائز على سيارة لاند كروزر خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة الرياضة أعلنت في وقت سابق أن قنوات KSA SPORTS في إطلالتها الجديدة ستنقل فعاليات كأس هيئة الرياضة للقيمرز اليوم الخميس.

بلغ عدد المشاركين في بطولات كأس هيئة الرياضة للقيمرز 1614 منهم 1024 مشاركًا في لعبة فيفا 2018، و 200 مشارك في لعبة SUPER SMASHو 200 مشارك غيرهم في لعبة TEKKEN للمصارعة الحرة.

بينما حرص 40 شخصًا على المشاركة في لعبة LEAGUE LEGENDS و150 غيرهم في لعبة MARIOKART DELUXE.

يذكر أن هيئة الرياضة سبق وأن قامت بتنظيم العديد من البطولات والأحداث بشكل جيد مثل بطولة الملك سلمان الدولية في الشطرنج وتنظيم سباق الرياض للأبطال في سباق السيارات.

وخلال الفترة المقبلة ستنظم الهيئة العامة للرياضة بطولة المملكة في البلوت، حيث تم إطلاق رابط للتسجيل من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة.







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