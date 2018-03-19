بالصور.. حفريات وتشققات تُهدد حياة سالكي طريق الدغارير – رمادة

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر مرتادو طريق حاكمة الدغارير – ورمادة – وقنبورة – التابعة لمحافظة صامطة بجازان من تشققات وتصدعات في الطبقة الأسفلتية، والتي أصبحت تشكل خطراً على سالكيه.

وشكا خالد دغريري، في حديثه لـ”المواطن“، قائلاً: “يعد هذا الطريق من أقدم الطرق في جازان، وأصبح يشكل خطراً على سالكيه بسبب عدم صيانته، وأيضاً وجود عدة حفريات وتشققات سببت حوادث مميتة في السنوات الماضية”.

وأضاف نايف عتين أن “هذا الطريق مظلم وضيق مع أنه يزدحم بالسيارات والباصات، خاصة أيام الدوامات الأسبوعية، وأيضاً يسلكه أفراد القوات المسلحة، علماً بأننا قد طالبنا في السنوات الماضية الجهات المعنية بإصلاحه ولكن دون جدوى”.

بدوره أشار جابر شراحيلي إلى أن هذا الطريق تكثر فيه الحفريات والتشققات في الأسفلت؛ ما يؤدي إلى هروب سالكيه إلى الطريق المقابل، علماً بأن آخر حادث تصادم كان قبل فترة قصيرة أدى إلى وفاة بعض الطلاب.

فيما ناشد أهالي القرى المجاورة ومرتادو هذا الطريق الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الطريق وإنارته وصيانته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :