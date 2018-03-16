بالصور.. حملة وطن بلا مخالف تتواصل في عسير بقيادة مدير الشرطة

المواطن - عسير

بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، تواصل حملة وطن بلا مخالف تعقب المخالفين خاصة في ضواحي مدينة أبها والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

ويأتي ذلك على ضوء ما تم رصده مسبقاً بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام ويتواجد بها عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة كافة الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :