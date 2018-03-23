بالصور.. خطر كهربائي يتربص بالمارة في درب العقيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد المواطن عبدالعزيز القحطاني، الساكن بحي درب العقيدة بأحد رفيدة، شركة الكهرباء بالمحافظة.

وأكد القحطاني، في تصريحات إلى “المواطن”، أنه تقدم بطلب لشركة الكهرباء بأحد رفيدة بخصوص تغيير عمود الكهرباء الخشب الواقع بداخل فناء المنزل، والذي شارف على الانكسار، واستبداله بعمود معدني.

ولفت إلى أن شركة الكهرباء عاينت العمود وحضر المقاول إلى الموقع ومعه عمود كهرباء خشب، ثم أنزله وتركه ولم يعد لتركيبه منذ سنة.

وأوضح أن العمود المائل على وشك الانكسار ويحمل مجموعة من أسلاك الضغط العالي، ويشكل خطرًا على أبناء المنطقة والمارة.

وناشد المواطن القحطاني الجهة المسؤولة بإنقاذ الموقف وسرعة تغيير هذا العمود واستبداله بعمود معدني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :