بالصور .. رؤساء الأندية الطلابية يشاركون باليوم العالمي للمياه في أستراليا

المواطن -أحمد الشهري -أستراليا

نظمت الملحقية الثقافية بأستراليا ونادي كانبرا مشاركة تطوعية شارك فيها الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وعدد من المسؤولين بالملحقية ورؤساء الأندية الطلابية ونائباتهم وعدد من المبتعثين في احتفال أستراليا باليوم العالمي للمياه.

وقام النادي السعودي في كانبرا بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المشاركة التي بدأت بمسيرة انطلقت من الملحقية الثقافية سيراً على الأقدام بعد ارتداء شعار الحملة على عدد من المواقع الحيوية والتجارية بالعاصمة كانبرا وصولاً لفندق كراون بوسط العاصمة بأكثر من ٢٠٠٠ خطوة.

وجاءت المشاركة في هذه المبادرة التطوعية تعزيزاً للتعايش مع المجتمع الأسترالي ورغبةً في استشعار المبتعثين لأهمية الماء والحفاظ عليه حيث إنها تختصر في طرح سؤال للمتطوع عن المسافة التي يمكن أن يقطعها حتى يجد مصدرا نقيا للمياه وصالح للشرب وذلك لدعم المجتمعات الفقيره التي تعاني شعوبها من شح المياه.

يذكر أن اليوم العالمي للمياه بأستراليا مناسبة عالمية تقام سنويا ويحرص الإستراليون على توعية المجتمع الأسترالي بأهمية الماء ، ويُشار إلى بعض الدول التي تعاني من نقص الماء مثل دول في إفريقيا وما تجده من صعوبة في الحصول على الماء .







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