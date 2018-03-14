بالصور.. رئيس اتحاد السلة يتوج أبطال الثلاثية في وقت اللياقة

المواطن - الرياض

توج عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الفائزين في بطولة وقت اللياقة الرابعة لكرة الكرة السلة الثلاثية، بحضور عبد الملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) و د. محمد سالم، المدير العام للإدارة الرياضية، وعلي القرني، مدير العلاقات العامة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.



وقد حقق فريق النخبة (من مركز البديعة برو) المركز الأول بعد فوزه على أبطال ديجيتل (من مركز الغدير التخصصي) بنتيجة 19/12 في المباراة التي قادها الحكم الدولي عبدالله العجلان، على صالة مركز الندى، وحل فريق بلاك تايقر (من مركز البديعة فتنس) ثالثاً في ترتيب البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع قسمت فيها الفرق على ثلاث مناطق في المملكة (المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية) والإمارات العربية (دبي وعجمان) وشارك فيها 91 فريقاً بمجموع 455 لاعباً على مستوى المملكة.







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