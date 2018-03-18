بالصور.. رئيس الأركان يدشن موقع نظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

المواطن - واس

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة ويمكْن للراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة التقدم عبر الموقع اعتباراً من اليوم عبر الرابط (هنا).

ويمتاز النظام بالشفافية في عرض جميع الوظائف المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين وكذلك التسهيل عليهم في توحيد إعلانات التجنيد بجميع أفرع القوات المسلحة بإعلان واحد وبوابة موحدة ، كما يمكن للمتقدمين من طباعة استمارة التقديم والخطابات الموجهة للجهات الحكومية ومتابعة حالة الطلب .

وذكر مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة العميد الطيار عماد بن عبدالله العيدان أن الخطوة الأولى للاختيار الأمثل هي استقطاب الكوادر المميزة وفق معايير وآليات منضبطة وإجراءات عادلة ودقيقة وعرض كافة الوظائف العسكرية المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين عبر نظام قبول وتجنيد آلي موحد يوفر المتطلبات للموارد البشرية لكافة أفرع القوات المسلحه لضمان تنسيق الجهد وعدم ازدواجيته والدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز وإعداد قاعدة بيانات متخصصة للموارد البشرية.

وفي ختام حفل التدشين دعا معالي رئيس هيئة الأركان العامة التوفيق والسداد لتحقيق الاختيار الأمثل لمن سيحظى بشرف الالتحاق بالقوات المسلحة خدمة للوطن راجياً من الله أن يحفظ وطننا ويديم عليه أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :