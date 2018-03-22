بالصور.. رئيس بلدية محايل لـ”المواطن”: مشاكل طريق محايل – السعيدة تعيق التنمية

المواطن – حسان الصالحي – سعيدة الصوالحة

رافقت “المواطن” الوفدَ الإعلامي، مساء أمس، إلى مركز السعيدة التابع لمحايل عسير، وذلك للوقوف على مشروع الواجهة البحرية وما نفذته البلدية من مشاريع أخرى.

وتجول الوفد بدءاً بمشروع الواجهة البحرية، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز السعيدة، عمر بن مشبب حسان، ورئيس بلدية محايل، سعيد آل مصمع ورئيس المجلس البلدي بمحايل إبراهيم الفاهمي.

واطلع الوفد على ما تم إنجازه من مشروع الواجهة البحرية (المرحلة الأولى) ومشاريع السفلتة الداخلية لأحياء المركز وتطوير الساحة الشعبية وملعب كرة القدم وإنارة ورصف الشارع العام والمسرح الروماني.

وأكّد آل مصمع لـ ”المواطن“ بأن البلدية نفذت مشاريع تنموية بالسعيدة منها الواجهة البحرية ومشاريع سفلتة وإنارة وتطوير الساحة الشعبية.

ولفت آل مصمع بأن مشروع الملعب سيتم توسعته بما يتلاءم مع حاجة الرياضيين، كما انتقل إلى مفترق الطريق المؤدي إلى مركز الرعاية الصحية الأولية ومشهد العيد ووعد بحل إشكالية الازدحام في وقت الذروة، كما اطلع على التقاطع الذي يقع جنوب مركز النمو ووجه بتوسعته.

واجتمع آل مصمع مع أهالي وأعيان السعيدة والاستماع لمطالبهم في حوار مفتوح؛ أوضح من خلاله بأن السعيدة كبقية المراكز وستكون هناك زيارة مرتقبة للقرى التابعة للمركز، مؤكداً أن صعوبة الطريق الحالي لبعض القرى مثل المليحة وكفيرة والمعلمات وغالب وربحة وبني ذيب حال دون ذلك، وسيتم تأجيل الزيارة حتى يتم الانتهاء من أعمال طريق محايل – سعيدة الصوالحة، مبيناً أن الطريق ليس من أعمال البلدية وإنما من أعمال وزارة النقل، كما أكد بأنه المعيق للتنمية.

وعقب رئيس المجلس البلدي إبراهيم الفاهمي بأن المرحلة الأولى للواجهة البحرية انتهت وبقيت مرحلتان من المشروع ككل، مشيراً إلى أن المجلس يسعى بأن يحقق سويًّا وفق رؤية المملكة 2030 تنمية المكان والإنسان، مضيفاً “سنرفع للوزارة بالاحتياج وبإذن الله نخطط لحوار آخر مفتوح مع الأهالي والأهم المطالبة بسرعة إنجاز طريق “محايل – سعيدة الصوالحة” لتسهيل مهامنا، كما أن المجلس يرحب بكل مَن لديه استفسار وكل عمل سيتم وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة.

من جهته شكر رئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب حسان باسمه وباسم الأهالي، رئيس البلدية على ما قدمه من مشاريع تنموية للمركز، وشكر صحيفة ”المواطن“ على نقل هموم المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

كما ثمّن ابن مشبب جهودَ الوفد الإعلامي ودعمهم لمشاريع الدولة وإبرازهم للجهود، مشيرًا إلى أنّ الإعلام شريك دائم للتنمية.







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