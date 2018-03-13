بالصور.. راموس الأكثر أناقة بين لاعبي الملكي

المواطن - متابعة

اختارت الجماهير الإسبانية، لاعب كرة القدم سيرخيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، ليكون الأكثر الأناقة بين زملائه في صفوف الفريق الكروي.

وأشادت الجماهير بقدرة راموس في ذوقه الرفيع فيما يتعلق بمسألة اختيار ملابسه، وبدلته الخاصة.

وأضافت الجماهير أن راموس يستحق أن يكون أكثر اللاعبين أناقة في صفوف الريال خارج المستطيل الأخضر.

ويختلف زوق راموس في اختياره ملابسه عن بقية اللاعبين؛ فهو يتمتع بالأسلوب الكلاسيكي في اختيار بدلته، والتي يقوم بارتدائها، سواء في السفر من مدينة لأخرى، أو في الحفلات الرسمية.

ويعد راموس أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ريال مدريد حيث توّج مع الملكي بالعديد من البطولات والألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.







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