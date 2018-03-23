بالصور.. رفع أكثر من 2500 طن من الأنقاض في إسكاني الحصمة ورمادة بأحد المسارحة

المواطن - علي شيبان - جازان

تواصل بلدية محافظة أحد المسارحة تنفيذ حملة النظافة ورفع المخلفات في إسكان الملك عبدالله التنموي بالحصمة وإسكان رمادة، التي انطلقت في 13فبراير 2018م حيث سخرت جميع إمكانياتها لرفع مخلفات البناء والنفايات.

ونفذت الفرق الميدانية رفع أكثر من 2500 طن خلال الأسابيع الماضية وما زال العمل جاريا، حيث من المقرر أن تجوب الحملة باقي القرى امتدادا لأعمالها المجدولة في خطة النظافة اليومية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي “أن إسكاني الحصمة ورمادة مساحتهما كبيرة ما تطلب تكثيف الجهود وطلب إسناد عمال وآليات إضافية.

وبين الفيفي أنه تم إنجاز 70% من النظافة في إسكاني الحصمة ورمادة وتم رفع أطنان من النفايات والأنقاض والحشائش والعمل متواصل في إسكاني الحصمة ورمادة حتى الانتهاء من تنظيفهما بالكامل.







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