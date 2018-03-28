بالصور.. زراعة أكثر من 700 نخلة في شوارع أحد المسارحة الرئيسية

المواطن - علي شيبان - جازان

ضمن مبادرة بلدية محافظة أحد المسارحة بجازان في تحسين مداخل المحافظة الرئيسية واستكمال للأعمال المتنوعة في ذلك، انتهت البلدية من زراعة أكثر من 700 نخلة بمداخل المحافظة، فيما سيستمر العمل في زراعة النخيل في الحزام الداخلي للمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة أحد المسارحة، المهندس سلمان الفيفي، أن البلدية تعمل على تجميل المحافظة بالنخيل والورود، ضمن خطة البلدية في زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، وإضافة لمسات جمالية على مداخلها والميادين العامة مما يضفي جمالًا على المحافظة.

ويأتي ذلك امتدادًا لموروثنا الزراعي والاجتماعي، حيث عمدت البلديات وعلى مدار عقود إلى زراعة مئات الآلاف من أشجار النخيل في الشوارع والحدائق بطول البلاد وعرضها، باعتبارها الشجرة المرشحة لتحمل الظروف المناخية القاسية، ومنها قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة صيفًا وانخفاضها شتاءً، وباعتبارها الشجرة المباركة ذات المنظر الجميل الذي يسرّ الناظرين والتي تعطي أطيب الثمار وأكثرها قيمة غذائية، فضلًا عن دورها في تنقية الهواء وتلطيف حالة الجو.







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