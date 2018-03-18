بالصور.. زيارات ميدانية مكثفة لمدني المدينة على المنشآت التعليمية

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة
واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة برامجها الميدانية من خلال زيارة المنشآت التعليمية؛ بهدف الإسهام في نشر مبادئ التوعية الوقائية والتركيز على أهمية توفير وسائل السلامة وكيفية استخدامها.
ويهدف المدني للعناية بإزالة مسببات الخطر، حيث نفّذت شعبة غرب المدينة، بقيادة الرائد عبدالهادي العوفي، جولات على عدد من المواقع المستهدفة، تم من خلالها التعريف بكيفية استخدام متطلبات السلامة مثل طفايات الحريق اليدوية وأهمية وجودها في جميع المواقع، وخصوصًا المنزل والمدرسة.