بالصور.. زيارات ميدانية مكثفة لمدني المدينة على المنشآت التعليمية

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة برامجها الميدانية ‏من خلال زيارة المنشآت التعليمية؛ بهدف الإسهام في نشر مبادئ التوعية الوقائية ‏والتركيز على ‏أهمية ‏توفير وسائل السلامة ‏وكيفية استخدامها.

ويهدف المدني للعناية بإزالة مسببات الخطر‏، حيث ‏نفّذت شعبة غرب المدينة، بقيادة الرائد عبدالهادي العوفي، ‏جولات ‏على عدد من المواقع المستهدفة، تم من خلالها التعريف بكيفية استخدام ‏متطلبات السلامة مثل ‏طفايات الحريق ‏اليدوية ‏وأهمية وجودها في جميع المواقع، وخصوصًا المنزل والمدرسة.







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