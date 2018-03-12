بالصور.. سجون عسير تطلق حملة تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

المواطن - عسير

دشّن مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس، اليوم، حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، التي تنظمها إدارة سجون عسير بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية.

وأكد العميد السليس أن هذه الحملة أقل ما يمكن أن يقدمه منسوبو السجون في المنطقة لإخوانهم في القوات المسلحة بجميع قطاعاتها، فهم الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداء للدين والوطن، مشيداً بالإقبال الكبير والتفاعل الذي شهدته الحملة في بداية إطلاقها، داعياً المولى عز وجل أن ينصر أبطالنا في الحد الجنوبي، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل الحكومة الرشيدة.







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