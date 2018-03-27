بالصور.. سفارة المملكة في بلجيكا تستقبل بعثة الأخضر

المواطن - الرياض

استقبل عبدالرحمن بن سليمان، سفير المملكة في بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، بعثة المنتخب السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” صورًا من استقبال سفير المملكة لبعثة الأخضر والمتواجدة في بلجيكا خلال الفترة الحالية لمواجهة المنتخب البلجيكي اليوم الثلاثاء.

وتواجد في حفل عشاء سفارة المملكة لبعثة الأخضر كلٌّ من عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم، ونواف التمياط رئيس فريق الإعداد لكأس العالم، ولؤي السبيعي عضو فريق الإعداد لكأس العالم.

يذكر أن عادل عزت قدم درعًا تذكاريًّا لسفير المملكة في بلجيكا أثناء حفل العشاء.

وكان منتخب السعودية تعادل مع المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق يوم الجمعة الماضية في أولى التجارب الودية للأخضر خلال معسكره الحالي في شهر مارس.







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