بالصور.. سفير الإمارات من معرض الكتاب: الأمير محمد بن سلمان يراهن على الشباب السعودي

المواطن - الرياض:

أشاد سفير الإمارات، اليوم، بالاهتمام الواسع الذي يوليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للشباب والذي راهن عليه في محافل متعددة، رافعًا شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمنح دولة الإمارات الفرصة بالمشاركة كضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال الشيخ شخبوط خلال زيارته اليوم الخميس، معرض الرياض الدولي للكتاب متفقدا جناح دولة الإمارات: لا يوجد شرف أعظم وأنبل لدولة الإمارات من أن تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب والذي يعتبر منصة ثقافية وفكرية رائدة.

وأضاف: أكد سمو ولي العهد على أن الشباب السعودي يلعب دوراً كبيراً في تنمية المجتمع .

وطالب بضرورة إبراز الإرث التاريخي الكبير للمملكة وللإمارات والاحتفال به وتثقيف الشعوب به.

ولفت إلى عمق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين لا سيما من النواحي الثقافية الحاضرة في مشاركة الإمارات في معرض الكتاب في نسخته الحالية.

وقال السفير الإماراتي: يعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب منصة رائدة لتثقيف وتعليم كافة أطياف المجتمع، وهذا يدل على اهتمام المملكة لحث الشباب على القراءة والتعلم حتى يكون جيلا واعدا ومثقفا”.

يذكر أن الإمارات هي ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تحت شعار الكتاب مستقبل التحول، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حي افتتح أمس الأربعاء ويتواصل إلى 24 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، وأكثر من 80 فعالية ثقافية.

هذا ويشهد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب للعام ٢٠١٨، العديد من الفعاليات المتنوعة كبرامج للأطفال والأمسيات الشعرية والندوات، حيث تقدم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية الجدارية المشتركة، والفرق الشعبية، والحلقة الشبابية.

وتشهد برامج الأطفال بالجناح الإماراتي، تجولا للشخصيات الكرتونية داخل المعرض، إضافة لعرض يوميات مع شخصيات مجلة ماجد من ناشيونال جيوغرافيك أطفال للمقدمين مشاعل الشحي وأحمد خميس، ويوميات مع شخصيات افتح يا سمسم لأسماء الشامسي.

ويستعرض المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، قراءات قصصية للأطفال، ويقدم مجلس السعادة للطفل شاشة عرض لبرامج تثقيفية وكرتونية، إضافة لورشة الكتب الصامتة، وورش الرسم ، ومسابقات للأطفال وتوزيع للهدايا لجميع الأطفال المشاركين في المسابقة لمجلة ماجد، والدفاتر، وبوك مارك، وكتاب التلوين، وأكياس الورق.

وعن الأمسيات الشعرية يستعرض اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، أمسية شعرية لحبيب الصايغ، وتقدم أكاديمية الشعر أمسية للشاعر كريم معتوق، فيما تقدم هيئة الشارقة للكتاب أمسية شعرية للشاعر حسن النجار وطلال الجنيبي، وندوة أدبية لعبدالله النعيمي وفتحية النمر.

كما تقدم جمعية الناشرين الإماراتيين ندوتين الأولى بعنوان واقع النشر في دولة الإمارات، لأحمد آل علي وجمال الشحي، والثانية بعنوان تجارب النجاح في مجال النشر والقراءة، تقدمها نورة هدية وعلاء داود.

ويشمل برنامج جناح الإمارات توقيع ثمانية كتب، تشمل كتاب سيرة حاكم لدار نشر هيئة الفجيرة للكاتب مراد عبدالله البلوشي، وكتاب آدم لدار ملهمون للنشر للكاتبة شيماء الحوسني، وكتاب تقنيات الكتابة الإبداعية لدار سما للنشر والتوزيع للكاتبة الدكتورة فاطمة البريكي، وكتاب دونجوان لدار نشر دارك للكاتب عبدالله النعيمي، وكتاب لا أريد لهذه الرواية أن تنتهي لدار ورق للكاتب سلطان فيصل، وكتاب استشراف القلوب لدار ملهمون للنشر للكاتب الدكتور حمد الحمادي، وكتاب الكاتبة علياء الخزامي، وكتاب المنقذ للكاتب عمر العويس.







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