بالصور.. شارع فلسطين في جدة دون جسور.. والخوف سيد الموقف

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

اشتكى عدد من مرتادي أشهر سوق بمحافظة جدة والشريان الرئيسي لعروس البحر الأحمر “شارع فلسطين” من تكرار حوادث الدهس فيه، مطالبين بإنشاء جسر مشاة حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم من الخطر، خصوصاً وأن شارع فلسطين من الطرق الحيوية، كونه أشهر سوق للهواتف بالمملكة وفي جدة، حيث توجد به عِدة مراكز تجارية على جوانبه، من أجل تخفيض أعداد الحوادث التي تزايدت مؤخراً به.

وناشد الأهالي أمانة محافظة جدة بالتحرك للحد من “هاجس الدهس” الذي بات يرافق الأهالي أثناء قطع الطرقات لقضاء حوائجهم، مؤكّدين على أهمية إنشاء جسور مشاة، أو خطوط عبور الطريق، أو مطبات صناعية، أو إشارات ضوئية تسهل على المشاة عبور الطرقات.

ورصدت “المواطن” بالصور الشارع وقد أصبح خالياً من جسور المشاة كذلك رصدت معاناة المتسوقين في العبور في ظل تزايد أعداد المركبات بشكل كبير، خاصة في أوقات الذروة والتي قد يتسبب حادث واحد بسيط في شل حركته المرورية لساعات طويلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :