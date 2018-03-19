بالصور.. شاهد طائرة منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2018

المواطن - محمد سمعه

كشفت شركة PRESNTATION SPORT، الراعي الرسمي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، طائرة الفراعنة الرسمية والتي تُقل الفريق إلى مونديال روسيا 2018.

ويذكر أن طائرة المنتخب المصري تحمل في مقدمتها علم جمهورية مصر العربية مع وجود بعض من صور نجوم الفراعنة على جانبي الطائرة.

وسيخوض المنتخب المصري أول مباراة له في كأس العالم 2018 يوم 15 يونيو المقبل ضد المنتخب الأوروغوياني.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى بطولة كأس العالم، وذلك بعد غياب استمر 28 عامًا؛ حيث كان التواجد الأخير للفراعنة في مونديال 1990 في دولة إيطاليا.

وكان منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا بعد فوزه على منتخب الكونغو برازفيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.







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