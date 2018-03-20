بالصور.. شاهد قميص منتخب البرتغال استعدادًا للمونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن قميصه والذي سيشارك به في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر حساب SQUAWKA NEWS الشهير على “تويتر” صورًا لقميص المنتخب البرتغالي، والذي سيخوض به مبارياته في كأس العالم صيف العام الحالي في روسيا.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يتواجد في المجموعة الثانية في كأس العالم بروسيا مع منتخبات “المغرب، إسبانيا، إيران”.

سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره المصري وديًّا يوم الجمعة المقبلة، حيث ستقام المباراة في مدينة زيوريخ السويسرية.

حقق منتخب البرتغال لقب بطولة أمم أوروبا في عام 2016، حيث فاز باللقب على حساب منتخب فرنسا بهدف دون رد.

وخسر منتخب البرتغال لقب يورو 2004 أمام منتخب اليونان بهدف دون رد في ذلك الوقت.







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