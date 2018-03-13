بالصور.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مهربين للخمور والمخدرات بينهم امرأة

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بعدد من مهربي الخمور والمخدرات والمتهمين في قضايا حيازة سلاح وغيرها من القضايا.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة خلال حملة وطن بلا مخالف، وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والإيقاع بالمطلوبين ممن يستغلون تواجدهم في أوساط المخالفين، فقد تركزت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة على جمع المعلومات وزرع المصادر , وتم القبض على ٧ مخالفين من الجنسية الإثيوبية واليمنية بينهم امرأة في عدد من أحياء وسط العاصمة الرياض.

وقالت إن المقبوض عليهم تورطوا في قضايا منفصلة تمثلت في ترويج الخمور والمخدرات وحيازة السلاح والأعيرة النارية ومبالغ مالية مجهولة المصدر , ضبط بحوزتهم على عدد (١٩) قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر وعدد (٤) قوارير مليئة بالخمور المصنعة محلياً وحلي ومصوغات ذهبية وعدد (٣) طلقات حية وسلاح ناري نوع (مسدس) إضافة إلى مبالغ نقدية جاوزت (٢٠.٠٠٠) ريال.

وأضافت أنه جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك تأكيداً على ما تبذله الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, عطفاً على ما تحققه الحملة من نتائج في ضبط المخالفين وكشف إفسادهم, ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.







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