بالصور.. صحة نجران تواجه الغبار بتوزيع الكمامات

المواطن- نجران

وزعت صحة نجران “الكمامات” في الطرق والمراكز والأسواق التجارية للوقاية من الغبار.

وأكدت صحة نجران، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنه تم تقديم إرشادات توعوية للمواطنين والمقيمين لتلافي آثار موجة الغبار في نجران.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة 8 مساءً.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيضًا من تقلبات حالة الطقس على منطقة الباحة، حيث تضمن التنبيه تكون عوالق ترابية؛ ما يسبب تدني الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.







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