بالصور.. ضبط أطعمة منتهية الصلاحية وإغلاق محلات مخالفة في أبو عريش

المواطن - علي شيبان - جازان

نفَّذت بلدية محافظة أبو عريش حملةً شملت المحال التجارية، وتم ضبط أطعمة منتهية الصلاحية ومحال غير مهيأة وعمالة دون شهادات صحية.

واستمرت الحملات المسائية بقيادة المراقب أنور بحبوح، والتي كان للمطاعم والمطابخ والبوفيهات النصيب الأكبر لعلاقتها بالمستهلك، حيث تم التركيز عليها وبشكل مباشر، وتم التركيز على غرف تجهيز وتحضير الأطعمة.

وتم اكتشاف بعض المحال غير المهيأة والتي ينقصها جميع الاشتراطات الصحية، وكذلك بعض العمالة لا توجد لديهم شهادات صحية تُثبت خلوهم من الأمراض، وكذلك سوء الحفظ وسوء تداول المواد الغذائية، ومواد غذائية تظهر عليه علامات الفساد وكذلك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومواد غذائية محضرة من اليوم السابق، وكذلك نقص وزن الخبز كذلك عمال تظهر عليهم أعراض مرضية.

وقد تم التعامل بما يستوجبه الموقف، وتم إغلاق بعض المحال وإشعار البعض الآخر ومخالفتها نظاماً.







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