بالصور.. ضبط عمالة تعد الأطعمة في شقة سكنية مخالفة بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير عددًا من العمالة الوافدة بعد أن اتخذت من شقة سكنية في حي النميص بمدينة أبها مقراً للإعداد وتجهيز الأطعمة، بعد أن حولتها العمالة إلى مطبخ شامل لتحضير المأكولات وتوزيعها بطريقة غير نظامية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية أحمد آل يعلى أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عمالة تقوم بإعداد الطعام في إحدى الشقق السكنية، وتم الوقوف على البلاغ وضبط عدد 6 من العمالة داخل الشقة المخالفة وهم يقومون بتحضير الطعام دون توافر الاشتراطات الصحية والنظامية لذلك.

وأشار إلى أنه تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب تخزينها داخل الشقة بطريقة غير صحية، إضافة إلى مواد أولية منتهية الصلاحية ومواد غذائية محضرة مسبقًا ومخالفة لشروط التعبئة والنقل والتخزين مشيرًا إلى أنه قد تم إتلاف المواد الغذائية وتحرير محضر بالمضبوطات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأكد مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة م. عبدالعزيز الرمثي أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار أيام الأسبوع لمتابعة جميع المحلات التجارية وسيتم تطبيق اللوائح والاشتراطات لكل من يخالف الأنظمة والاشتراطات المعمول بها دون تردد ، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مطالباً المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه لمثل هذه المخالفات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.







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