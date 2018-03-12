بالصور.. ضبط مركبة بداخلها 60 كجم حشيش في جازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان :

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، ممثلة بدوريات محافظة الداير من القبض على كميات كبيرة من الحشيش داخل مركبة من نوع “صالون” عثرت عليها في جبال خاشر بمحافظة الداير بني مالك بجازان، ولاذ قائدها بالفرار.

وأوضح المتحدث الرسمي، لفرع إدارة المجاهدين في جازان، خالد بن عبد الله بن قزيز، أنَّه “أثناء قيام إحدى دوريات القطاع الجبلي التابعة للفرقة الثانية للمجاهدين بمحافظة الداير، بمهامها الأمنية المعتادة تم الاشتباه بمركبة من نوع جيب صالون موديل ٢٠١٤ على خط بردن بقرية العزة، حيث تم الإشارة لقائدها بالتوقف ليتم إخضاعه للتفتيش إلا أنه لم يمتثل وواصل سيره باتجاه جبل خاشر”.

وأضاف ابن قريز أنَّه “تم متابعة المركبة والعثور عليها، بعدما توقف قائدها وفر منها، وعند تفتيشها لوحظ وجود فتحة مستحدثة بخزان الوقود الأمامي للمركبة، تم توليفه لغرض إخفاء المهربات، أسفر فكه عن اكتشاف وجود كمية من الحشيش”.

وأردف “تم التوجه بالمركبة لمقر قيادة الفرقة واستخراج الكمية، وبحصرها اتضح بأن عددها الإجمالي (٦٠) كجم من الحشيش فيما تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة”.

وأكد أنَّ رجال إدارة المجاهدين ماضون في مكافحة المفسدين ممن دأبوا على نفث السموم، ومستمرون في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن الغالي.







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