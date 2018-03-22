بالصور.. ضبط مطبخ تموين عشوائي تديره عمالة مخالفة في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

ضبطت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة حوشاً عشوائياً كبيراً تديره مجموعة من العمالة المخالفين (من إحدى الجنسيات العربية) يقومون بتحضير وتجهيز الوجبات، وفي ظروف صحية سيئة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، لتوزيعها على المحلات وسيارات البيع المتنقل.

وقال بندر اللهيبي، رئيس قسم صحة البيئة ببلدية الشرائع، إن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة في متابعة جميع المواقع والأسواق والمحلات الغذائية والتجارية الواقعة في نطاق البلدية، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس فهد البشري رئيس بلدية الشرائع، وحرصاً على إزالة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار الكرام.

وأشار إلى أن المراقبين وأثناء جولاتهم تمكنوا من ضبط حوش عشوائي وبه عمالة مخالفة يقومون بتحضير البليلة والبطاطس بطرق غير صحية لتوزيعها على سيارات وعربات البيع، إضافة إلى تخزين المواد الغذائية في أماكن غير مهيأة مع تكاثر الحشرات والعديد من المخالفات الصحية والبيئية.

وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المعدة للطبخ والبيع، والتي شملت حوالي (100) كيلو بليلة وبطاطس و(10) كيلو جزر و(100) لتر عصير، وكمية من الأدوات المنزلية اشتملت على قدور كبيرة وصغيرة وفريزر وأنابيب غاز وسكاكين وملاعق وسطول بلاستيكية وغيرها، وتمت مصادرة جميع تلك المضبوطات وإتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة وإغلاق الموقع لحين تصحيح وضعه.

وأكد بأن البلدية حريصة كل الحرص على متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين، وإغلاق المحلات التي تتهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.







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