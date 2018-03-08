بالصور.. ضبط 6 ملايين منتج مقلد وتحرير 4 آلاف مخالفة خلال شهرين

المواطن - واس

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار خلال شهر “يناير” و”فبراير” 2018 نحو 6 ملايين منتج مقلد ومغشوش، وحرر مراقبو “التجارة” 4 آلاف مخالفة فورية على المنشآت التجارية، فيما أحيلت 212 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين ومن ثَمَّ الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات بحقهم.

ونفَّذت الوزارة خلال الفترة نفسها أكثر من 12 ألف جولة تفتيشية شملت المستودعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع، بالإضافة إلى محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمال تلك المنشآت؛ حماية وحفظاً لحقوق المستهلكين.



كما تلقت “التجارة” في الشهرين الماضيين 129 ألف بلاغ، وردت للوزارة عبر هاتف مركز البلاغات على الرقم “1900” وتطبيق “بلاغ تجاري” والموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تم العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص .

واشتملت المنتجات المخالفة التي ضبطتها الوزارة خلال “يناير” و”فبراير” الماضي على 3 ملايين منتج كهربائي مقلد، و400 ألف مستحضر تجميلي مقلد، و42 ألف مستحضر تجميلي مخالف يتم ترويجها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالإضافة إلى 120 ألف منتج مقلد لهواتف متنقلة وإكسسوارات، كما تم ضبط 26 ألف عبوة “فكس” مغشوش، و17 طن عسل مجهول المصدر.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.







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