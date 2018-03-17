بالصور.. طلاب الرقي الأهلية بالرياض يختتمون رحلتهم الشيقة للمواقع السياحية في عسير

المواطن - عسير:

اختتم طلاب مدرسة الرقي الأهلية في مدينة الرياض زيارتهم، اليوم، لمنطقة عسير، والتي استمرت لمدة ٣ أيام ضمن برنامج “عِش السعودية” الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واشتمل البرنامج على زيارات بعض المواقع السياحية بالمنطقة، حيث تمت خلال اليوم الأول زيارة منتزه الحبلة مروراً بمنتزه دلغان والفرعاء ومنتزه الأمير سلطان بالمسقى والجرة، ومرتفعات تمنية، وتم التقاط الصور التذكارية.

وفِي اليوم الثاني، توجهوا في الصباح إلى منتزه السودة، وزيارة السوق الشعبي والمطلات بالمنتزه وصولاً إلى منتزه الملك عبدالعزيز ومطل عقبة الصماء، وفِي فتزه المساء تمت زيارة المراسم بقرية المفتاحة وسوق الثلاثاء ومتحف الحضارات وشارع الفن.

واختتمت الرحلة، اليوم صباحاً، بزيارة لمدنية خميس مشيط، اشتملت على زيارة قرية ابن حمسان التراثية، والاطلاع على جميع محتوياتها ومعارضها المختلفة، ثم جولة سريعة على وسط البلد، وبعدها توجه الجميعُ إلى المطار للمغادرة والعودة إلى الرياض.

وتضمن البرنامج، طلاب المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية، بهدف تقوية وارتباط الأجيال بوطنها، والمحافظة على مكتسباته التاريخية والثقافية، وتعزيز المواطنة وغرس حُب الوطن في قلوب أبنائه، وحظيت الرحلة بتنظيم من وكالة المنظم الماسي السياحية، ومثّلها في الجولة الأستاذ سمير الخالد.

كما تضمن البرنامج عدد ٦ مشرفين من المدرسة يتقدمهم وكيل المدرسة لشؤون الطلاب الأستاذ محمد الحربي بمشاركة ١٩ طالباً، ورافقهم طيلة أيام الرحلة المرشدُ السياحي المعتمد الأستاذ سعيد عبدالله آل هطلاء، وعضو هيئة السياحة بالمنطقة هيثم آل قراش.

وأعرب الجميعُ عن سعادتهم بهذه الزيارة، واطلاعهم على منتزهات وتراث المنطقة، والتطور الحاصل في مختلف المجالات.







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