بالصور.. فحص النظر وتوعية بالجلوكوما في معرض تخصصي العيون بالرياض

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

نظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المعرض التوعوي المصاحب للاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما تحت شعار ” تغلب على الجلوكوما الخفي” بمركز غرناطة أمس واشتمل على عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية عن مرض الجلوكوما إضافة إلى فحص للنظر ولقاءات مع أطباء متخصصين أجابوا فيها على أسئلة واستفسارات المراجعين.

ويأتي تنظيم المستشفى لهذا المعرض انطلاقاً من مسؤولية المستشفى تجاه المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفهوم الصحة بأمراض العيون لدى أفراد المجتمع ، وقام فريق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون خلال المعرض التوعوي بعرض أفلام توعوية وتوزيع كتيبات ومطويات عن مرض الجلوكوما وطرق الوقاية منها ، إضافة إلى محاضرات توعوية ولقاءات مباشرة بين الزوار وأطباء متخصصين للإجابة عن استفساراتهم حول مرض الجلكوما ، كما صاحب المعرض التوعوي إطلاق ونشر رسائل توعوية عن مرض الجلكوما عبر الحسابات الرسمية للمستشفى في مواقع التواصل الاجتماعي (KKESHKSA ) ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المختلفة .



الجدير بالذكر أن الأسبوع العالمي للجلوكوما يُقام كل عام في شهر مارس على مستوى العالم للتوعية بهذا المرض، والذي يعد من أخطر أمراض العيون حيث يسبب تلفاً في أنسجة العصب البصري، ويتبعه تدريجياً فقد أجزاء من المجال البصري للرؤية وفقدان الرؤية تماماً إذا لم يُعالج، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين يصيب نحو(60) مليون شخص حول العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين في عام 2020م إلى (80) مليون مصاب على مستوى العالم. ويعتبر مرض الجلوكوما ثاني أبرز أسباب الإصابة بالعمى وفقدان البصر عالمياً، كما أنه المسبب الرئيسي لمشاكل فقدان البصر غير القابلة للتصحيح وينصح الأطباء لتجنب الإصابة بالمرض بالفحص الدوري للعين خاصة لمن تجاوز الأربعين من العمر والمصابين بالسكري أو من لديهم تاريخ وراثي لهذا المرض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :