بالصور.. فعاليات كأس هيئة الرياضة للقيمرز تجذب الجماهير

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز.

وظهر من الصور التي نشرها حساب الهيئة العامة للرياضة التفاعل الجماهيري الكبير مع فعاليات كأس هيئة الرياضة للقيمرز نظرًا لتنوعها؛ ما جذب الكبار والصغار إليها، منذ انطلاق البطولة، يوم أمس الخميس.

ونشر الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية صورًا لفعاليات بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز على “تويتر”، وعلق قائلًا: “وزي ما عودناكم نجيب لكم ولأفراد عائلتكم أنشطة رياضية منوعة مع كل فعالية تنظمها الهيئة العامة للرياضة لنكون مجتمع صحي رياضي”.

وتابع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “والحين إحنا متواجدين اليوم وبكرة في مقر بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز تعالوا واستمتعوا بمختلف الرياضات المصاحبة”.

ويُشارك في بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز أكثر من 1000 مشارك، حيث يُشارك 1024 في لعبة فيفا 2018، بينما يُشارك 200 فرد في لعبة TEKKEN للمصارعة وآخرون في ألعاب أخرى مثل SUPER SMASH وLEAGUE OF LEGENDS.

وسيحصل الفائز في لعبة فيفا 2018 على سيارة لاند كروزر، بينما يحصل الفائزون في المسابقات الأخرى على جوائز أخرى نقدية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد جهزت بعض الفعاليات المصاحبة للبطولة من أجل الجماهير الحاضرة، والتي لم تستطع المشاركة في كأس هيئة الرياضة للقيمرز.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، حرص، أمس الخميس، على زيارة مقر بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض، وقام بتحفيز المشاركين.







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