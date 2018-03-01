بالصور.. فيصل بن بندر يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

المواطن ـ الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، الحفل السنوي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، لتكريم الفائزين في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، بحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، والأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح، ووكلاء الوزارة، وكبار المسؤولين.

واستهل الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، تلاه عرض مرئي عن مسيرة الجائزة، وفعالياتها، ثم ألقى الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح كلمة نوَّه فيها بأهمية خدمة القرآن الكريم، وشرف العناية بكتاب الله تعالى، معربًا عن شكره وتقديره لراعي الجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ثم شاهد الحضور عرضًا إحصائيًّا عن الجائزة في الدورة العشرين، بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل الشيخ محمد بن صالح الجزاع كلمة أشاد فيها بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القرآن الكريم.

وأوضح أن الجمعيات تسير وفق رؤية واضحة وتربي أبناءها الطلاب على الوسطية والاعتدال، فلا غلو ولا تفريط ولا جفاء، بل السير على خطى السلف الصالح، ووجه تهنئته للفائزين والآباء والأمهات.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا موجزًا عن البرامج والأنشطة التي نفذتها أمانة المسابقة ضمن برامج الجائزة.

وفي ختام الحفل ألقى راعي الحفل بالنيابة، الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها: “لقد تميزت هذه المسابقة بحسن تنظيمها، وقوة مخرجاتها عبر عقدين من الزمن، وذلك بتوفيق الله سبحانه، ثم ما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، والقائمين على تنظيم المسابقة، فشكر الله للجميع جهودهم، وبارك في أعمالهم، ونفع بهم، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة رؤساء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة ومحافظاتها إزاء جهودهم في توجيه الناشئة وتعليمهم القرآن الكريم، وحرصهم على تربية الأجيال تربية قرآنية سليمة، تجعلهم سواعد تخدم الوطن، وتنفع الأمة”.

وفي نهاية الحفل كرم أمير منطقة الرياض، الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأعضاء لجنة التحكيم، والجهات المشاركة، والفائزين في فروع المسابقة.

وحضر الحفل أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وأصحاب الفضيلة رؤساء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وكبار المسؤولين، والمشاركون في المسابقة، وأولياء أمورهم.







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