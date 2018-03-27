بالصور.. فيصل بن خالد يدشن مشروع خدمتي بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمكتبه بالإمارة اليوم مشروع ” خدمتي” بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، وذلك بحضور مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بتعليم عسير أحمد عائض آل مفرح، أن المشروع يعنى بتقديم خدمات متنوعة لمنسوبي ومنسوبات التعليم والمستفيدين في الداخل والخارج، والمرابطين على الحد الجنوبي، في جوانب صحية واجتماعية وخدمية وسياحية بالشراكة مع عدة جهات، وذلك تقديرا للدور الرائد الذي يقومون به.

عقب ذلك قدم مدير تعليم عسير شرحاً مفصلاً لسمو أمير المنطقة على الإجراءات والمراحل التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم حتى حصلت على اعتماد الجودة الدولي (الآيزو) للنظم الإدارية ISO 9001-2015 ، وكذلك حصول الإدارة على وسام الجودة من الدرجة الأولى من وزارة التعليم، على مستوى إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

كما افتتح سموه خلال اللقاء مركز عسير للتميز، بحضور مساعد مدير المركز الأستاذ محمد آل معتق، والذي يعنى بنشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، وتحسين الأداء التعليمي ، وتحكيم الجوائز المختلفة ،وفق الآليات المنظمة لذلك.

وفي الختام ثمن سمو الأمير فيصل بن خالد جهود الإدارة العامة للتعليم وتميزها في عدد من المجالات على المستوى الوطني والخليجي والعالمي.







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