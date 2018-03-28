بالصور.. فيصل بن خالد يرعى تخريج الدفعة الـ20 في جامعة الملك خالد

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

هنأ الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الطلاب والطالبات الخريجين بمناسبة تخرجهم لهذا العام، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، وأن يكونوا لبنة صالحة في وطنهم.

جاء ذلك خلال رعايته، مساء اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، للعام الجامعي 1438- 1439هـ، وذلك في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وبدأ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها مسيرة للخريجين، ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير والحضور، مثمنًا رعاية ومتابعة ودعم سموه لجميع برامج وأنشطة الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تزفّ اليوم ثلة من أبنائها، بعد أن سلّحتهم بالعلم والمعرفة، ليشكّلوا ميزة تنافسية في سوق العمل ومجال البناء، كما حرصت من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات، على بناء القدرات وتقويم السلوك وتوجيه الفكر واكتشاف المواهب، ليكون النتاج شخصيّة تمتلك المعرفة في موهبتها وقادرة على توظيفها بالشكل السليم.

وبعد ذلك، شاهد الجميع فيلمًا بعنوان “قصة الخوذة” يحكي قصة كفاح طالب في إكمال تعليمه ونجاحه، ثم أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن القرني النتيجة النهائية للخريجين، وهنأ فيها كافة الخريجين والخريجات الذين ارتبطوا بهم منذ التحاقهم بالجامعة حتى اليوم، راجيًا لهم مستقبلًا مشرقًا، مقدمًا عددًا من الرسائل في بر الوالدين وتمثيل الوطن وتشريفه، ليصبحوا عناصر بناء يساهمون في دفع عجلة التطور والنمو لهذا الوطن.

وأوضح الدكتور القرني أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 14047 خريجًا وخريجة تزودوا بالعلم والمعرفة من 29 كليّة مختلفة، تضم أكثر من 50 تخصصًا، منهم 49 خريجًا وخريجة من حملة الدكتوراه، و241 من حملة الماجستير، و1662 من حملة الدبلوم، إضافة إلى 12095 خريجًا وخريجة من حملة درجة البكالوريوس.

وفي نهاية الحفل كرّم الأمير فيصل بن خالد عددًا من الطلاب المتفوقين، كما تسلّم هديّة تذكارية من مدير جامعة الملك خالد، ثم التقطت الصور التذكارية للطلاب الخريجين معه بهذه المناسبة.







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