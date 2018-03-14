بالصور.. فيصل بن خالد يستقبل المعزين في شقيقه بندر بجدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - جدة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في جدة، مساء اليوم، المعزين في وفاة شقيقه بندر.

وقدم واجب العزاء كل من الأمير فيصل بن خالد بن تركي، والأمير بندر بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأصحاب المعالي وجمع من المواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز.

كما تلقى العزاء مع سموه ابنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد.

وأعرب الجميع عن مواساتهم في الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.







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