بالصور.. فيصل بن خالد يستقبل المعزين في وفاة شقيقه بندر بجدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في منزله بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، جمعًا من القادمين لتعزيته في وفاة الأمير بندر بن خالد.

وكان في استقبال المعزين الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وابنا الفقيد الأمير فيصل بن بندر بن خالد والأمير تركي بن بندر بن خالد.

وحضر لتقديم العزاء كل من الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من الأهالي.

وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.







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