بالصور.. كشافة التعليم تعلن نتائج منافسات رسل السلام للتميز الكشفي

المواطن _ خالد البدراني

أسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء، على منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة المتقدم التي نظمتها كشافة وزارة التعليم، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الرس، بمشاركة ما يقارب 300 كشاف وقائد يمثلون جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والخدمات التعليمية بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع.

وشهد حفل التتويج الذي أقيم بقاعة الوجيه: مسعد بن سمار، وكيل محافظة الرس بدر العساف وسعادة مدير تعليم الرس بالإنابة سليمان السحيم والمساعد للشؤون المدرسية خالد جايز الحربي ومدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي، ومشرف عام النشاط بوزارة التعليم نوح الغانمي، وعدد من القيادات والأهالي بالمحافظة.

وأقيم حفل خطابي اشتمل على كلمة إدارة تعليم الرس ألقاها رئيس قسم النشاط ماجد العوفي اشتملت على تقديم الشكر لمقام وزارة التعليم ممثلة بإدارة النشاط الكشفي على دعمها لإقامة مثل هذه التجمعات التي تعود على الكشاف بالفائدة، وتضمن الاحتفاء أوبريتًا نالت استحسان الجميع، ثم تم تكريم الجهات الداعمة، وتتويج الكشافين والإدارات الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى في كل مجال من مجالات المنافسات.

وكانت النتائج فيما يلي:

نتائج المهارات الكشفية:

١- تعليم الرياض.

٢- تعليم محايل عسير.

٣- تعليم القنفذة.

٤- تعليم الباحة.

٥- تعليم وادي الدواسر.

نتائج مسابقة المشروعات التطبيقية:

١- تعليم جازان.

٢- تعليم محايل عسير.

٣- تعليم الطائف.

٤- تعليم الحدود الشمالية.

٥- تعليم عسير.

فرسان التميز:

١- تعليم محايل عسير (بيرق التميز)

٢- تعليم جازان (راية التميز مع وسام مع جوائز قيمة).

٣- تعليم الطائف (راية التميز مع وسام مع جوائز قيمة).

٤- تعليم وادي الدواسر (راية التميز مع وسام مع جوائز قيمة).

٥- تعليم الشرقية (وسام).

وعلى صعيد متصل، هنأ مدير تعليم الرس سليمان الطعيسي الإدارات المتميزة التي تم تكريمها، معربًا عن سعادته باستقبال الإدارة، هذا الأسبوع جميع الفرق الكشفية المتمثلة من جميع الإدارات من مناطق ومحافظات المملكة.

وقال: “سخرت إدارة تعليم الرس جميع إمكانياتها لخدمة جميع الوفود؛ وذلك لإيمانها العميق بأن هذه المنافسات تنمي الشخصية المتكاملة للكشاف وتعزز القيم الوطنية والاجتماعية في نفوس أبنائنا الكشافين، كما أن هذه المنافسات تأتي لترسخ مضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التعليم”.

وأضاف: “حقيقة أسعدنا الظهور بالمستوى المُشرف من جميع الفرق الذي أسهم في رقي المنافسة الشريفة بين جميع الإدارات التعليمية المشاركة، ونطمح دائمًا بتحقيق الأهداف المرجوة التي من أجلها أقيمت تلك المنافسات؛ حتى يكون أبناؤنا الكشافون دعامة في بناء نهضة وتطور وطننا الغالي”.

‏ وأشاد الطعيسي بدور إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، ممثلة بمجدي الصبيحي ونوح الغانمي وبدورهما الفعال في تفعيل هذه البرامج التنافسية.

وقدم الطعيسي شكره لجميع منسوبي إدارة تعليم الرس المنظمين لهذه المنافسات، مثمنًا لدور الدوائر الحكومية والتجارية المتعاونة على جهودهم المبذولة في إقامة هذه المنافسة.







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