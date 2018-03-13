بالصور.. كيف يستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع تويتر صورًا للاعبي البارسا وهم يتدربون بجدية قبل مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء في التشامبيونزليج.

ويذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بين برشلونة وتشيلسي بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

ويحتاج تشيلسي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق من أجل العبور إلى دور الثمانية.

وسيقاتل برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي؛ وذلك من أجل تحقيق الفوز على تشيلسي للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.







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