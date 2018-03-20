بالصور.. لحوم فاسدة بأحد مطاعم وبوفيهات سراة عبيدة

الموطن - فهدالقحطاني - سراة عبيدة

في ظل غياب الرقابة الصحية من الجهة المسؤولة عن نظافة المطاعم ومراقبتها بسراة عبيدة؛ عمد بعض العمالة إلى ارتكاب المخالفات داخل المطاعم والبوفيهات والملاحم وتعمّد تخزين لحوم يبدو عليها الفساد مع الفواكه التي يعد منها العصير الطازج وجمعها بثلاجة واحدة، ومن ثم يتم تقديمها للمواطنين.

“المواطن” رصدت عِدّة مخالفات أغلبها عدم نظافة أكثرية المطاعم والبوفيات وبعض الملاحم، ومن الملاحظات المرصودة عدم نظافة ثلاجات تخزين اللحوم ووجود دماء مترسبة في أرضيات الثلاجة مضى عليها وقت من الزمن، وكذلك عدم نظافة مكان تخزين الأرز والملح والمواد الأخرى المستخدمة في الطبخ.

يُذكَر أن بعض المطاعم خصصت مستودعات مكشوفة ومتسخة لا يمكن أن يراها مَن يرتاد المطعم وأيضاً عدم نظافة الأواني المستخدمة في الطبخ.

كما رصدت “المواطن” قيام عامل ملحمة بتخزين أرجل وأقدام أبقار بداخل ثلاجة الملحمة، قال عامل الملحمة هذه الأقدام والأرجل لعجل أريد أن أتصدق به على العمالة المحتاجة.







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