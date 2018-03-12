بالصور.. لفتة إنسانية من لاعبي مان سيتي لمتحدي الإعاقة

المواطن - محمد سمعه

حرص لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي على استقبال مجموعة من متحدي الإعاقة المحبين لفريق مان سيتي بالأمس في مقر تدريبات الفريق السماوي.

ونشر حساب CITY TROMBONE MAN على تويتر صورًا للاعبي مانشستر سيتي وهم يتقابلون مع مجموعة من متحدي الإعاقة خلال تدريبات السيتزنس بالأمس في مقر تدريبات الفريق في مدينة مانشستر.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 78 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وكان نادي مانشستر سيتي تأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه لنادي بازل السويسري من دور ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبازل انتهت في سويسرا بفوز السيتي برباعية دون رد، قبل أن يفوز بازل في مباراة العودة بثنائية مقابل هدف في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.







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