بالصور.. لقاءات الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف تتواصل في ماليزيا لبحث العلاقات الثنائية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، معالي وزير الخارجية بمملكة ماليزيا حنيفة أمان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

وفي لقاء آخر بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في مملكة ماليزيا الدكتور أحمد زاهد حميدي ، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سمو وزير الداخلية ، مع معالي وزير الداخلية الماليزي ، في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم .

كما جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.

كما التقى سموه، وزير الدفاع وزير المهام الخاصة في مملكة ماليزيا هشام الدين تون حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.







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