بالصور.. محافظ بارق يشهد نهائي دورة البلدية في نسختها الـ5 غدًا

المواطن - أحمد الشهري - بارق

يشهد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، وبحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، مساء يوم غد الخميس، الحفل الختامي والمباراة النهائية على كأس دورة بلدية بارق الشتوية في نسختها الخامسة، والتي تجمع فريقي الراكة من محايل عسير وعميد حسوة من رجال ألمع، وذلك على ملعب بلدية بارق في المركز الحضاري.

وشهدت الدورة مشاركة 32 فريقًا من داخل المحافظة وخارجها، حيث حققت خلال الأعوام الماضية حضورًا جماهيريًّا لافتًا.

الجدير بالذكر أن المحافظة ستكرم الفرق الفائزة والجهات الراعية والمؤسسات الإعلامية التي شاركت في نجاح الدورة.







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