بالصور.. محمد بن ناصر يكرم مدير تعليم صبيا و5 من منسوبي ومنسوبات الإدارة

المواطن- فهدالقحطاني- صبيا

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وذلك بعد تحقيقه جائزة جازان للتفوق والإبداع فرع القيادة والأداء المميز، إضافة لتكريم سموه لخمسة من منسوبي الإدارة ومنسوباتها بعد تحقيقهم الجائزة هذا العام.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الثانية عشرة، والذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي، حيث حقق ‏كل من حسين بن يحيى حنشلي ولولوة بنت أحمد آل سريع الجائزة في فرع الموظف التربوي، وحققت عافية بنت علي الفيفي الجائزة في فرع التميز الإعلامي، وفي فرع الإبداع الأدبي “مجال الشعر” حقق درع الجائزة حسن بن فرحان الفيفي، فيما حصدت مدرسة شهدة المتوسطة والثانوية الجائزة في فرع حماية البيئة وذلك من خلال مشروع البيئة النابضة.



وكانت الجائزة قد احتفت بتكريم 33 فائزًا وفائزة في فروعها الثمانية، حيث أكد أمير منطقة جازان على أهمية هذا التكريم في تشجيع الفائزين والفائزات بالجائزة ‏كافة أبناء المنطقة لحثهم على بذل المزيد من الجهد والإبداع والتميز.

من جهة أخرى، عبَّر مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن سعادته بحصد الإدارة لهذه الجوائز، مقدماً بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، مشيرًا إلى أن ما تحقق يأتي بتوفيق الله ثم بتوجيه سموهما ودعمهما الدائم والمتابعة والتحفيز لكل أبناء وبنات المنطقة من المتميزين والمتميزات، مباركاً لكل الفائزين والفائزات بهذه الجائزة.







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