بالصور.. مداهمة مسلخ يذبح إبلًا مريضة على أنها لحم أبقار في القوز

المواطن - يحيى العمري - القوز

داهمت بلدية القوز بمحافظة القنفذة، ممثلة بفرق صحة البيئة، بالتعاون مع الشرطة، اليوم، مسلخًا أهليًّا تديره عمالة وافدة تخصصت في ذبح الإبل المريضة والكبيرة على أنَّها لحم أبقار.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بلدية القوز، خليل الشيخي، في تصريح لـ”المواطن“، أنَّه “تم التأكد من وجود تجاوزات صحية خطيرة يقوم بها أحد المسالخ بالقوز قامت البلدية بالتنسيق مع الدوريات ‏الأمنية لمداهمة المسلخ، وتمت المداهمة في ساعات الفجر الأولى اليوم الجمعة، وتم اكتشاف العديد من المخالفات تمثلت في سوء النظافة العامة وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وكذلك ذبح أبل كبار في السن والمريضة وتباع بأنها لحم بقر وغيره من الذبائح المريضة والتي يتخصص بيعها يوم الجمعة بالذات”.

وأضاف الشيخي أنَّه “تم القبض خلال المداهمة على عدد كبير من العمالة المخالفة والجزارين غير المتقيدين للاشتراطات الصحية بلغوا 17 عاملًا، وتم تحويلهم لمخفر شرطة القوز؛ لاتَّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما قام الدكتور البيطري للبلدية بالكشف على اللحوم، وتبين أنَّها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد كبير منها يحمل أمراضًا معدية وضارة، تم مصادرتها لإتلافها؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.

وفي السياق ذاته أكَّد رئيس بلدية القوز، المهندس عبدالله الزبيدي، أنَّ “البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام في حق أي مخالف، وأنها ستتابع كافة العمالة المخالفين والذين لا يبالون بصحة المواطنين والمقيمين طمعًا في الربح الجائر، وسوف تطبق النظام بيد من حديد، وشكر رئيس البلدية الجهات الأمنية على حرصها وتواجدها الدائم والمستمر وفي حال طلبها، وشكر كذلك فريق العمل بالبلدية على تفانيهم وحرصهم على سلامة سكان المركز”.

ونوَّه الزبيدي إلى أنَّ “بلدية القوز يسعدها استقبال بلاغات المواطنين والمقيمين بمركز القوز عن أي ملاحظة أو مخالفة أو اشتباه عبر رقم البلاغات والطوارئ: (0550222373)؛ للحد من التجاوزات والمخالفات الصحية”.







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