بالصور.. مدير سياحة عسير يفاجئ منشآت الإيواء بجولة رقابية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

قام المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة بجولة مفاجئة على عدد من منشآت الإيواء، صباح اليوم السبت، برفقة رئيس قسم التراخيص والجودة محمد مطاعن.

وجاءت تلك الجولة في توقيت خارج أوقات العمل الرسمية بخلاف زيارات الترخيص والتصنيف والجولات الرقابية المعتادة حرصا على متابعة هذا القطاع ومدى تطبيقه للوائح والأنظمة، إذ تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير جديا لرفع مستوى وجودة القطاع، إلى جانب متابعة حملة وطن بلا مخالف وتوطين الوظائف السياحية والرقابة الشاملة للائحة السياحة، فضلاً عن تشجيع المستثمرين للدخول في هذا القطاع.

وكشف آخر تقرير لقسم التراخيص والجودة الصادرة بنهاية مارس أن إجمالي عدد المنشآت المرخصة بالمنطقة زاد عن ٤٦٩، حيث رخص وجدد لـ ٤٠ منشأة إيواء خلال شهر مارس، منها ٢٥ ترخيصاً جديداً خلال هذا الشهر.







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