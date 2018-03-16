بالصور.. مدير عام تعليم الرياض يطلع على سير العمل التعليمي في ثادق

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

زار مدير عام تعليم الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أمس الخميس، محافظة ثادق لتفقد سير العملية التعليمية فيها، برفقة مساعده للخدمات المساندة الأستاذ محمد العيد، ومدير المباني الأستاذ سليمان العلوي، ومستشاره الأستاذ حمد الشنيبر، وأمين إدارات التعليم الأستاذ ورثان الورثان، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ علي الغامدي.

وبدأ الوهيبي جولته بتفقد مكتب التعليم بالمحافظة، واستقبله مدير المكتب الأستاذ عبدالرحمن الماجد، حيث اطلع على مهام المكتب واحتياجاته المختلفة، ثم التقى بمشرفي وقادة مدارس ثادق، وأوضح لهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومسؤوليتهم تجاه الاهتمام بالمعلمين ودعمهم باعتبارهم قادة العملية التعليمية في الفصل، مشيرًا إلى أنَّ المعلم والمعلمة يحظون بدعم الوزارة وتقديرها الكبير لما يقومون به من جهود عظيمة.

هذا وقد التقى مع محافظ ثادق الأستاذ سلمان بن عبدالله العجمي، حيث ناقش معه احتياجات المحافظة التعليمية.

بعد ذلك قام الوهيبي بزيارة تفقدية لعدة مدارس في المحافظة، حيث زار ثانوية ثادق والتقى بمنسوبيها من معلمين وطلاب واستمع لتطلعاتهم، كما زار ابتدائية أبو بلال الأشعري والتقى بقائدها الأستاذ محمد الصبيحي ومنسوبي المدرسة، ووقف على مستوى الطلاب الدراسي من خلال عينة منهم، كما تفقد مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات.







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