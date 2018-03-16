بالصور.. مدير عام هيئات عسير يتفقد عددًا من المراكز ويلتقي محافظ البرك

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تفقد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، عدد من الهيئات والمراكز التابعة لمنطقة عسير.

وجاءت هذه الزيارة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حيث تم إعداد خطة مجدولة لزيارة كافة الهيئات والمراكز التابعة لفرع عسير، لتفقد العمل الميداني وتلمّس حاجات الهيئات المراكز للارتقاء بأداء العاملين وظهور العمل على أكمل وجه.

وشملت الزيارة مركز هيئة مربة، ومركز هيئة الحريضة، ومركز هيئة القحمة، وختمت الزيارة بهيئة محافظة البرك، وخلال هذه الزيارة التقى فضيلته سعادة محافظ البرك الأستاذ عبدالرحيم بن الحسين الهلالي بمكتبه بالمحافظة، وسعادة رئيس مركز الإمارة بالحريضة الأستاذ عبدالله بن عائض عسيري.

وعلى هامش هذه الزيارة وقف فضيلته على مبنى مركز هيئة القحمة الحكومي، ومبنى هيئة البرك، الذي هو تحت الإنشاء حاليًّا.

وفي ختام الزيارة أعرب فضيلة المدير العام عن شكره للهيئات والمراكز التي تمت زيارتها، سائلًا الله- عز وجل- لهم العون والسداد لخدمة الدين والوطن والمجتمع.







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