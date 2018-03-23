بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مساعدات طلابية في المكلا

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية على المساكن الجامعية والتجمعات الطلابية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت , ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ويشمل المشروع توزيع 700 سلة غذائية تزن السلة الواحدة 74 كيلو غراما تكفي لستة أشخاص، و 500 علبة تمر، على طلاب الجامعات.

وقال وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي باضاوي في حفل التدشين:” إن هذا التدخل ليس بغريب على مملكة الحزم، التي وقفت إلى جانب اليمن في مختلف القطاعات وساهمت بقوة لوقف اختطاف اليمن من محيطه العربي”.

وأفاد مدير المشروعات بائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ للمشروع المهندس صالح بامخشب بأن مشروع المساعدات الغذائية بحضرموت شمل توزيع 5500 سلة غذائية وزعت على عدد من الشرائح كمرضى السرطان والفشل الكلوي والثلاسيميا، إلى جانب الأيتام والنازحين وأسر الشهداء والجرحى، فضلاً عن الطلاب.

ولفت بامخشب النظر إلى أن هذا التدخل يأتي استشعارًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمعاناة الطلاب في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني .







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