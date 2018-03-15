بالصور.. مسؤولو الاتحاد السعودي يزورون معسكر مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الخميس، معسكر نادي مانشستر سيتي الذي يُقيمه في أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة التي يقود بها وفد الاتحاد إلى العاصمة الإماراتية.

ورافق وفد الاتحاد السعودي خلال زيارة معسكر نادي مانشستر سيتي في أبوظبي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة، ونائب الرئيس عبدالله الجنيبي، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

والتقى وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأعضاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ولاعبي الفريق، والاطلاع على جوانب المعسكر، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، في نهاية الزيارة قميص المنتخب الوطني هدية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تسلمه قائد الفريق، البلجيكي فينسنت كومباني.







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