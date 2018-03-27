بالصور.. مصادرة عربات البيع المتنقل بالعاصمة المقدسة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قامت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة بحملة مداهمة كبيرة شملت بعض الأسواق ومواقع تجمعات المخالفين والذين يعرضون بضائعهم بطرق عشوائية ، وذلك في إطار ما تقوم به أمانة العاصمة المقدسة من جهود كبيرة في سبيل القضاء على الظواهر السلبية والعشوائية والتي تشكل خطرًا على سلامة وصحة المواطن والزوار الكرام .

وأوضح المهندس حسن بن سعيد خنكار، رئيس بلدية الغزة الفرعية بأن الحملة شملت عددًا من الأسواق في منطقة جرول والتيسير والغزة، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وجاءت على فترات متتالية خلال عدة أيام .

من جهته قال خالد عبدالله المجيريشي مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة إن البلدية هيأت خلال هذه الحملة عددًا من المعدات والسيارات والعمالة والمراقبين ، وقد تمت مصادرة العديد من المضبوطات التي شملت الخردوات والأثاث والملابس والمواد الغذائية وغيرها ، حيث تمت مصادرة 12 عربة بيع متجولة و8 دواليب خشب تستخدم للبروز و16 كرتون ألعاب أطفال وكمية كبيرة من جوالي الزمزم غير الصالحة ، كما تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة وتغريمها وإزالة البروز من جميع المحلات التجارية.

وقد شارك في الحملة المراقبون عزيز الهلالي وعبدالحليم كوفيه وطارق زهوان وعبيد القرشي ومحمد القصادي وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن البلدية لا تدخر جهدًا في مكافحة هذه الظواهر السلبية وذلك من خلال تكثيف عمل الفرق الرقابية ومتابعة الأماكن التي يكثر فيها المخالفون والمتخلفون الذين يعرضون بضائعهم بطرق عشوائية والحرص على مكافحة هذه الظواهر التي تؤثر على عملية الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :