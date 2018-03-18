بالصور.. مصادرة 173 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

صادر قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة أثناء جولاته الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم بالمحافظة والقرى التابعة لها، كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من الأسماك والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية المعلبة والعصائر والحلويات وعجينة الدقيق، تُقدر ب (١٧٣) كيلوجراماً.

وفي سياق متصل أشاد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، بقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات بالبلدية وقدَّم لهم شكره وتقديره على ما يقومون به من جهود في سبيل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم بالمحافظة والقرى التابعة لها.

فيما أكد رئيس البلدية الدغريري، أن الجولات والحملات الرقابية مستمرة، وسيتم أخذ الإجراءات بحق المحال المخالفة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مؤكداً حرصهم على سلامة المواطن.







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