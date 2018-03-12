بالصور.. مصادرة 94 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق محلات بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

نفَّذت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي في منطقة جازان، العديدَ من الجولات التفتيشية على محلات تداول المواد الغذائية والمحلات التجارية والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي، وتوفير المواد الغذائية المختلفة لهم بطريقة آمنة.

وأوضح المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة، بأن البلدية بفرق الرقابة الصحية، كثفت نشاطها بحملات رقابية شملت العديد من الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من الأسماك واللحوم والدجاج والخضروات والفواكه، بلغت ما يقارب ( ٩٤ ) كيلوغراماً، كما تمت مصادرة قطع غير صالحة للاستخدام من الأواني والأجهزة والخردوات وعربات الباعة الجائلين، وتم تطبيق النظام والإجراءات الخاصة بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، بأن البلدية تكثف جهودها ونشاطها الرقابي بالمحافظة والقرى التابعة لها، في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة توفرها في الأسواق والمحلات التجارية ومحلات تقدم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط وإزالة المخالفات أولاً بأول، وذلك حرصاً على سلامة المواطن والمقيم.







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