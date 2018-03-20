بالصور.. معاناة طريق الخضراء – الطرشية تتفاقم والجهات المعنية صامتة

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي قرية خضراء صامطة والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة صامطة من تردي طريق الخضراء- الطرشية، والذي يشكل خطرًا على سالكيه.

قدم الطريق:

وأكد يحيى حمدي، في حديث خاص إلى “المواطن“، أن الطريق الرابط بين خضراء صامطة- والطرشية والقرى المجاورة لها يعتبر من الطرق القديمة؛ حيث إنه له أكثر من بضع سنوات ومع هذا لم يجدد ولم تقم الجهات المعنية بصيانته منذ نشأته.

ضيق ومظلم:

أما حسن مدخلي فحذر مرتادي هذا الطريق، خاصة في الليل؛ حيث إن الطريق ضيق جدًّا ولا يوجد به خط خدمة، كما يفتقر إلى الإنارة، مع العلم أنه يوجد فيه بعض الحفريات والتشققات وهو ما زاد الأمر خطورة.

طريق شاحنات:

ومن جانبه، أشار عبده عكور إلى أن هذا الطريق تكثر فيه الشاحنات، وخاصة في الصباح الباكر وفي فترة الدوامات، إضافة إلى أن طوله لا يزيد عن 4 كيلو، ولكن لم يجد أي اهتمام.

ممشى رياضي:

ونصح إبراهيم نجمي أن يتم توسعة هذا الطريق وإنارته مع وضع ممشى لمحبي رياضة المشي من الرياضيين وكبار السن، ويتم الاستفادة من هذا الطريق بأي شكل من الأشكال.

مناشدة:

وناشد أهالي قرية خضراء صامطة والقرى التابعة لها بإصلاح هذا الطريق وتوسعته وإنارته ووضع ممشى لمحبي الرياضية إذا أمكن؛ اقتداءً ببعض المدن.







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